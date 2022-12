Terni ‘the industrial e smart city’: «Così si ‘trasforma’ la città»

Condividi questo articolo su

















‘The industrial & the smart city’. Terni 2030 – Le risorse dell’Europa per l’innovazione’: questo il macro tema trattato mercoledì mattina nel convegno organizzato in Bct. Mirino in particolar modo sulla capacità amministrativa dello sviluppo della cosiddetta ‘città intelligente’ e l’efficientamento dei servizi: protagonisti il sindaco Leonardo Latini, l’assessore per Agenda Urbana Orlando Masselli e la collega all’innovazione/digitalizzazione Giovanna Scarcia. «Passato e futuro non si scindono mai. Terni è una città assolutamente vivibile perché si è sviluppata dal punto di vista urbanistico e delle infrastrutture, ora deve essere integratA con innovazione e digitale per la gestione dei dati smart. Ciò va collegato ai percorsi industriali. Terni è cambiata sotto molti punti di vista, si sono gettate le basi per una città intelligente. Chiaro che poi deve ricadere nell’ambito del benessere dei cittadini: una città in funzione dei cittadini e non il contrario», le parole di Latini in merito. In biblioteca anche Stefano Paggi, Patrizio Pisani, Stefano Stellati, Carlo Alberto Befani, Fabio Moriconi, Carlo Ulisse Rossi, Cesare Cesarini, Gianluca Bellavigna e Andrea Zaccone. A moderare il dibattito il giornalista del Comune Sebastiano Pasero.