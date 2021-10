Terni, ingegneria: seduta di laurea in Bct per festeggiare il ritorno in presenza

«Abbiamo risposto con la massima disponibilità e con molto piacere alla richiesta dell’Università di poter discutere le tesi di laurea dei corsi di ingegneria presso la Bct. Si tratta di un’ulteriore occasione di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comune di Terni, che assume anche un particolare significato dato che è la prima seduta di laurea in presenza dopo le limitazioni imposte dalla emergenza Covid». Le parole dell’assessore alla scuola e all’università del Comune di Terni, Cinzia fabrizi, si riferiscono alla seduta di laurea dei corsi in ingegneria industriale del Polo scientifico e didattico di Terni che sarà ospitata – giovedì 7 ottobre alle 15 – nella sede della biblioteca comunale in piazza della Repubblica.

Di Schino: «Siamo felici di tornare a proclamare i nostri laureati dal vivo»

«Per noi è un giorno di festa», commenta il professor Andrea Di Schino, presidente dei corsi di laurea in ingegneria industriale. «Siamo felici di tornare a proclamare i nostri laureati dal vivo e ringraziamo il Comune di Terni per l’opportunità concessa dell’utilizzo della sala della biblioteca comunale, in pieno centro cittadino, a testimoniare la presenza in città dei nostri corsi di laurea». Alla discussione saranno presenti il direttore del Polo scientifico e didattico di Terni, Stefano Brancorsini e l’assessore all’Università del Comune di Terni Cinzia Fabrizi. La commissione, presieduta da Andrea Di Schino, vede la partecipazione del professor Antonino Morabito dell’Università di Firenze. Il professor Morabito, ternano di nascita, insignito con il San Valentino d’Oro nel 2007 è attualmente considerato una delle eccellenze a livello europeo per la medicina rigenerativa ed ha collaborato in qualità di correlatore ad una delle tesi presentate.

Le tesi di laurea

Nell’ambito della seduta saranno discusse due tesi di laurea triennale e due tesi di laurea magistrali: ‘Effetti dei trattamenti termomeccanici sull’acciaio superaustenitico AISI 904’, candidata Arianna Lamperini, relatore professor Di Schino, correlatore ingegner Stornelli; ‘Materiali bio-ispirati per applicazioni in medicina rigenerativa’, candidato Michele Buconi, relatore professor Valentini, correlatore professor Morabito; ‘Progettazione e ingegnerizzazione di una linea di ispezione ai liquidi penetranti per la manutenzione di componenti aeronautici’, candidata Vittoria Santoprete, relatori professor Moschitta e professor Di Schino, in collaborazione con UmbraGroup; ‘Gestione dei sistemi elettrici industriali nelle emergenze: stato dell’arte e soluzioni innovative’, candidato Maciuca Teodor, relatore professor Faba.