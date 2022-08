Terni: iniziato il taglio del pini in via Borsi

Un altro pezzo di città cambia fisionomia: è iniziato lunedì mattina, puntuale alle ore 7, il taglio dei 36 pini deciso dal Comune di Terni in via Borsi. Piante che, secondo l’amministrazione comunale, rappresentano ormai una problematica più che un elemento di decoro, in ragione del pericolo cadute e dei danni causati dalle radici a marciapiedi e carreggiata. L’inizio delle operazioni condotte da Afor, supervisionate dal funzionario comunale Federico Nannurelli, ha visto anche la presenza di alcuni ambientalisti ‘armati’ di volantini e cartelli. Gli stessi che hanno già depositato un esposto all’autorità giudiziaria contro la decisione assunta da palazzo Spada. Con loro anche le forze dell’ordine – polizia Locale e polizia di Stato – per monitorare la situazione sul piano dell’ordine pubblico. Le operazioni di taglio si protrarrano per qualche giorno.

Articolo in aggiornamento

LE FOTO