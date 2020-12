Comune Terni, 228.000 euro ad Unicredit per anticipo tesoreria

di S.F.

Periodo di conti e anche parecchi a palazzo Spada per le anticipazioni di tesoreria. Vecchie e nuove. Per il Comune è giunto il momento di chiudere un ‘sospeso’: c’è da pagare Unicredit per gli interessi maturati sull’utilizzo per il 2019. La cifra non è bassa, con tassi che vanno – per trimestre – dal 3,08% al 3,18%.

TESORERIA COMUNALE TERNI, LA NUOVA GARA

Quasi 250 mila euro

In sostanza la direzione attività finanziarie – super lavoro nelle settimane conclusivo dell’anno, specie considerando il piano di razionalizzazione delle ‘partecipatw’ pronto a passare in giunta in giornata – ha dato il via libera all’impegno di spesa da 228 mila euro per gli interessi passivi sull’anticipazione di cassa 2019, come previsto dalla convenzione stipuòata tra le parti. La norma indica che diventano esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo e ora, a distanza di mesi, si chiude la partita. Non prima del controllo contabile della documentazione da parte dell’ufficio ragioneria.