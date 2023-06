Terni, Internazionali d’Italia supermoto: podio Catallo in Emilia-Romagna

Dall’amarezza per il furto subito nord Italia alla soddisfazione in pista nel giro di poche settimane. Domenica di festa per il pilota – nonché manager, in azione nel team in velocità nel Civ junior – di Terni dell’Ac4Racing team Alessandro Catallo, protagonista nel weekend sul circuito emiliano di Pomposa (Comacchio): per lui è arrivato il secondo posto in occasione della terza prova degli Internazionali d’Italia supermoto. Il centauro ha conquistato il podio nella categoria S5 a bordo della nuova TM450.

