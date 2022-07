Terni, intreccio Pnrr-Bandecchi per La Passeggiata: «Che volete fare?»

Terni e lo sviluppo del parco de La Passeggiata, c’è chi chiede partecipazione dopo le ultime vicissitudini. Da un lato l’impegno – già più volte lanciato a livello mediatico – del presidente della Ternana Stefano Bandecchi con ‘Terni col cuore’ per la riqualificazione, dall’altro il milione di euro a disposizione con fondi Pnrr: in quest’ultimo è già scattata la gara per affidare la progettazione. Cosa si fa dunque?

PNRR, PASSEGGIATA: PARTE LA PROCEDURA NEGOZIATA

L’interrogazione

A chiedere delucidazioni è il consigliere comunale di Terni Civica Michele Rossi: «Per il parco della Passeggiata è stato approvato nel luglio 2020 un atto di indirizzo del consiglio comunale e un emendamento a Dup, entrambi presentati dal sottoscritto, per un progetto per un restyling complessivo con la finalità all’interno del piano triennale ai lavori pubblici, di incaricare ‘gli uffici a predisporre una progettazione di riqualificazione complessiva’. Il rifacimento del parco della Passeggiata beneficerà di 1 milione di euro dei fondi del Pnrr. Nei giorni scorsi – ricorda Rossi – si è deciso di esternalizzare il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza poiché ‘le procedure progettuali necessitano di competenze altamente specializzate e che tale attività non può essere ritenuta compatibile con i carichi di lavoro attualmente gestiti dall’ufficio tecnico della direzione lavori pubblici-manutenzione». Si arriva al dunque.

I rapporti

Il presidente della Ternana – aggiunge il consigliere – ha annunciato «pubblicamente il suo generoso impegno per la riqualificazione del parco storico della città; anche attraverso l’associazione ‘Terni col cuore’ continua a distinguersi per il suo impegno appassionato a favore della città e che a lui va la nostra gratitudine. A seguito dell’annuncio si sono svolte riunioni e sopralluoghi operativi tra la direzione manutenzioni, direzione ambiente e i vertici della società calcistica per iniziare a lavorare in modo da definire i rapporti tra Comune e Ternana e quindi poter cominciare subito a programmare gli interventi». L’input per la giunta è di essere «relazionati sugli interventi che si intende realizzare, sulle idee progettuali messe in campo complessivamente e che le stesse vengano condivise e partecipate quanto prima con il consiglio comunale attraverso la prima commissione consiliare, perché la stessa possa esprimersi e dare un proprio contributo propositivo».