Terni: investito da un’auto in viale Turati. Anziano in ospedale in ‘codice rosso’

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì a Terni, nella parte ‘alta’ di viale Turati, fra viale Trento e viale Rossini. Un uomo di 82 anni di Terni (Z.M. le sue iniziali) è stato investito da un’autovettura Volkswagen Polo condotta da un 46enne di Stroncone. L’anziano, ferito e sanguinante, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ‘codice rosso’ – comunque cosciente – all’ospedale Santa Maria. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana, con loro gli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

Condividi questo articolo su