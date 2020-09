Terni, investito in via Di Vittorio: trasportato d’urgenza in ospedale

Articolo in aggiornamento

Un uomo di 58 anni è stato investito da un’auto, mentre attraversara la strada sulle strisce pedonali, nella tarda mattinata di lunedì in via Di Vittorio, a Terni. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato con urgenza all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni per gli accertamenti e le cure del caso. Al volante dell’autovettura, una Mercedes, c’era un signore di 89 anni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Locale di Terni per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.