Festa a Terni per una nuova centenaria. L’importante traguardo è stato raggiunto dalla signora Iole Paccara tra l’affetto dei suoi cari.

«Cento anni dedicati alla famiglia, ai tre figli, ai sette nipoti ed ai cinque pronipoti. L’amore che noi proviamo per lei è la centesima parte di quello che lei ha dato a noi. E anche ora che gli acciacchi sono inevitabili, ha una forza e una voglia di vita uniche. Ti vogliamo bene…». Firmato da Sinope, Romero, Vairo, Luisiana, Valter, Cinzia, Lucia, Giulia, Matteo, Tommaso, Edoardo, Nicolò, Lorenzo, Flavia, Azzurra, Federico, Diletta e Anita.

Nell’occasione i familiari hanno deciso – invece del ‘classico’ regalo – di fare una donazione all’associazione ‘I Pagliacci’: «Una nonna di 100 anni ormai possiede tutto. Il sorriso di un bambino malato non ha valore», il messaggio.