di S.F.

Ricorsi amministrativi pervenuti cui far fronte e allora ecco che c’è una novità in Comune a Terni. C’è la firma per l’istituzione della commissione comunale per il contenzioso forestale, come previsto dal testo unico regionale per le foreste del novembre 2001.

In sostanza l’ente territoriale è competente per il rilascio delle autorizzazioni per le specie arboree soggette a tutela. Di mezzo ci sono – ad esempio – anche il mancato reimpianto di alberi, il nulla osta per l’abbattimento degli alberi e l’estirpazione di specie erbacee tutelate. Il Comune si occupa anche dei proventi relativi alle sanzioni. «In passato questa amministrazione ha operato avvalendosi della commissione per il Contenzioso forestale (Ccf) istituita presso la ex Comunità montana Valnerina e successivamente presso l’Afor», viene specificato. Ora si cambia.

Ora per gestire i ricorsi sui procedimenti sanzionatori viene nominata una commissione comunale. Il presidente è il dirigente Federico Nannurelli, colui che firma l’atto in qualità di responsabile dell’iter. Con lui i membri esperti Enrico Maccaglia e Tomita Petrolati della direzione ambiente.