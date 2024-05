Terni: Italstem cerca personale. Giovedì il ‘recruiting day’ con Synergie Italia

Pubbliredazionale

La società Italstem Spa, con sede a Terni e con una lunga esperienza nella progettazione, produzione e gestione di impianti tecnologici, si prepara ad ampliare il proprio organico. Per questo intende selezionare risorse, anche senza esperienza, da poter formare per l’utilizzo dei materiali, degli strumenti e dei macchinari finalizzati all’esecuzione di tutte le fasi relative alle proprie attività industriali. Per conoscere bene la tipologia di lavoro e permettere all’aspirante lavoratore di acquisire competenze e conoscenze specializzate, l’azienda mette a disposizione un innovativo corso di formazione gratuita Academy della durata di 212 ore, articolato in lezioni teoriche e pratiche a cura dell’istituto Ipsia ‘Sandro Pertini’ di Terni.

L’Academy andrà a formare figure di installatori e manutentori di impianti elettrici ed idrotermici sanitari, civili ed industriali. La Italstem sarà supportata dalla società di consulenza Tagged Srl nella programmazione delle politiche per l’inserimento e la gestione delle risorse umane. Ad occuparsi del reclutamento e della selezione degli allievi corsisti che parteciperanno all’Academy sarà invece l’agenzia per il lavoro Synergie Italia, multinazionale francese operante su tutto il territorio italiano con una rete di oltre 150 filiali e presente anche a Terni, nella centralissima piazza Ridolfi, con un hub inaugurato proprio nel 2023.

Gli appassionati del settore di riferimento, interessati al percorso formativo e lavorativo proposto, possono inviare la propria candidatura rispondendo all’annuncio presente sul sito di Synergie Italia (CLICCA QUI). Per avere maggiori informazioni relative al progetto è possibile inoltre contattare i consulenti recruiter presso il recapito telefonico della filiale (telefono 0744.471432) o all’indirizzo e-mail [email protected]. Il Recruiting Day si terrà presso la sede di Synergie Terni, in piazza Ridolfi 14, il giorno 16 maggio 2024.