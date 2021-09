Terni, Joe Bastianich dai ristoranti al palco: venerdì il suo concerto

Sarà il poliedrico chef Joe Bastianich l’ospite del sesto spettacolo targato Baravai – anfiteatro romano, la rassegna promossa dalla cooperativa bolognese ‘Le macchine celibi’, in collaborazione con Degustazioni musicali e Letz. Ad un anno dall’ultimo concerto e dopo il ritorno in tv con Italia’s got talent, Bastianich torna in scena con un tour estivo in compagnia de ‘La terza classe’, la band incontrata sul set di ‘On the road’, programma tv che vede il noto ristoratore nelle vesti di musicista.

Joe Bastianich: «La musica è l’emozione più vicina al cuore»

A gennaio dello scorso anno Joe Bastianich è stato protagonista di due serate speciali a Roma e Milano intitolate ‘New York stories’, in cui ha approfondito non solo la sua anima di musicista, ma anche la sua parte più intima e personale presentando dal vivo l’lbum ‘Aka Joe’, uscito a settembre 2019. Scrivere canzoni è una ‘terapia’ per Bastianich, che ha dichiarato la presenza dei suoi ricordi nelle tracce: «La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore. In questo disco ho raccolto l’essenza più vera della mia vita, quella più intima, tra passioni, paure, ambizioni, amore. Racconta molto di me, di ciò che sono, che ho fatto e che farò. È la mia rivelazione più personale e inedita». L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 10 settembre alle ore 21.30 sul palco dell’anfiteatro romano di Terni. I biglietti sono disponibili su vivaticket.com o presso la biglietteria del Baravai dalle ore 18 alle 21.