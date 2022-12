Vittoria ‘di società’ per la Karate Calzola US Acli di Terni, alla Coppa Italia Karate Giovani (Karate Team Italia – Opes) che si è disputata domenica 18 dicembre a Spoleto. Fra le 16 società sportive in gara, provenienti da 7 diverse regioni, la Karate Calzola ha saputo conquistare la Coppa Italia 2022 con naturale soddisfazione da parte dei maestri Lorenzo e Andrea Calzola. Il prossimo impegno è già fissato per il 2023 con i passaggi di cintura ai livelli superiori.

Alcune foto di Spoleto