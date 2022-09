Terni: la 5°E del ‘Cesi’ si ritrova a 40 anni dal diploma

Rimpatriata a 40 anni dal diploma, datato 1982, per i ‘ragazzi’ della classe 5°E dell’Itcs ‘Federico Cesi’ di Terni. Si è tenuta in questi giorni ed ha visto come ‘ospite d’onore’ il professore di matematica dell’epoca, Ivano Argentini, che in occasione della cena di classe, registro in mano, ha fatto l’appello degli alunni come ai bei tempi. Presenti all’evento Stefano Bartolocci, Stefano Boni, Carlo Candelori, Franco Carboni, Roberto Cassetti, Stefano Cesaroni, Simone Coletti, Fabrizio Corradi, Fabrizio Cuicchio, Marco Moretti, Roberto Quondamcarlo, Enrico Radicioni, Riccardo Rapari, Pietro Rossi, Antonello Stella. Commosso il ricordo di tutti per Michele Tattoli, scomparso prematuramente un anno fa: è intervenuto il fratello Alberto come segno di affetto e vicinanza ad un gruppo che è stato parte importante nella vita di Michele. Una bella serata per tutti: «Lo spirito del 5°E è rimasto immutato – dicono i presenti – e non sembra affatto che da quei meravigliosi e spensierati giorni sia passato cosi tanto tempo. Sempre amici come fosse ieri». Il professor Argentini ha anche declamato una poesia, scritta da lui appositamente per l’evento. Bello anche rivedere e ‘rivedersi’ nelle foto di classe: un po’ di nostalgia ma anche tanta allegria fra scherzi e battute.

