Terni, più «verde bello» in viale della Rinascita

‘La bellezza salverà l’ambiente’. Questo il nome dell’iniziativa promossa dal Garden Club Terni e finanziata dalla fondazione Carit che venerdì mattina si è concretizzata in viale della Rinascita, nel centro cittadino: è stata riqualificata una nuova aiuola sulla base del progetto di Paolo Rinaldi Metelli per migliorare il decoro della zona. «Coinvolge anche le scuole – spiega l’associazione – e a noi si sono affiancate anche Gutenberg, Fidapa e Pro Natura. L’obiettivo è avere più verde bello, sarà curato e ne se occuperà TerniReti». Già di recente c’era stato un intervento a pochi metri di distanza.

L’INTERVENTO NEL 2019

L’inciviltà e la speranza



L’inciviltà di qualche cittadino non risparmia nemmeno quest’area, come noto: «Abbiamo buttato via molte bottiglie prima di posizionare le piante. Prima si diceva che non ci fossero i cestini, ma ora sono presenti e nonostante ciò si continuano a gettare così. Forse – l’auspicio – si ha più timore a devastare in presenza di cose belle come questa».