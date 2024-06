Terni: la classe ‘ribelle’ si ritrova a 50 anni dal diploma

Alla fine del primo quadriestre della quinta superiore – era il 1974 e la classe la 5°B del liceo scientifico ‘Galilei’ di Terni – tutti avevano 7 in condotta, eccetto quattro studenti che avevano 6. Segno di anni ‘turbolenti’, anche per questioni politiche, fatti di contestazioni ma pure riflessioni, spirito di condivisione, dibattiti, costruzione di idee e di futuro. Ora quella classe che a modo suo ha lasciato una traccia, si è ritrovata per celebrare il bel traguardo dei 50 anni dalla maturità, poi raggiunta. «Successivamente nella vita – dice Sandro Corsi, studente di quel 5°B – non credo siamo andati male: oggi docenti, imprenditori, costruttori, medici, personaggi pubblici, dirigenti di imprese e comunque tutti cittadini esemplari».

«In quella classe di tutti maschi, forse anche per questo così unita, al di là delle differenze socio-economiche – prosegue Corsi, che è il presidente della coop sociale Actl – c’era un mix frutto del ribellismo antiautoritario che scaturiva dal ’68 che si riverberava in alcuni nell’impegno politico nella sinistra extraparlamentare e rivoluzionaria ed in altri verso un’azione comune goliardica e irriverente. In questa crogiuolo di vitalità spensierata ci siamo divertiti molto ma studiavamo anche e facemmo due mesi di autogestione, segnati da profonda ricerca culturale e studio innovativo. Un encomio particolare va a Corrado Goracci che, per partecipare alla cena, è tornato appositamente dall’Egitto dove vive stabilmente da oltre 40 anni».

Felice per l’esperienza vissuta anche il medico Fabrizio Arcangeli, al vertrice della clinica dermatologica dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: «Uno non sa mai cosa aspettarsi di preciso in questi casi ma posso dire che l’esperienza del rivedersi di nuovo, dopo tanto tempo, è stata emozionante, riuscitissima. Sembrava non fosse trascorso neanche un anno fra aneddoti, scherzi e risate, e poi anche la musica di Roberto Casini: tutto bello. Eravamo tanti, un pensiero è andato a chi ci ha lasciati prematuramente, e abbiamo saputo ristabilire quel ‘clima’ che ci ha regalato tanti ricordi felici. Eravamo una classe un po’ ‘sopra le righe’ per quel tempo, oggi le cose sarebbero diverse, ma ognuno ha poi preso la propria strada nella vita, con soddisfazione e anche un certo orgoglio».

Questa la ‘formazione’ dei ragazzi usciti dal ‘Galilei’ nel 1974, immortalati nella foto ricordo dei ’50 anni dopo’: in piedi da sinistra a destra Massimo Ponteggia, Sergio Fabrini, Alberto Pennacchi, Maurizio Parisi, Roberto Casini, Enrico Pentasuglia, Maurizio Bufi, Roberto Taddei, Giorgio Petroni, Fabrizio Arcangeli, Maurizio Fossatelli, Claudio Bifolchetti, Giulianello Carli, Gianpaolo De Giorgis (dietro), Giuseppe Manno (davanti), Antonio Ranucci, Bruno Falcioni, Carlo Giani. In basse da sinistra a destra: Sandro Corsi, Vincenzo Santangelo, Settimio Bronzetti, Maurizio Magli, Corrado Goracci. Un pensiero affettuoso a chi non c’è più: Giuliano Berlutti, Maurizio Francucci, Stefano Siano, Marco Piacenti, Marco Anullo Pertichetti.