EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Dalla Cascata delle Marmore al parco dei Campacci, fino a Piediluco: la Pasquetta 2020 verrà ricordata anche a Terni per la desolazione data dall’emergenza coronavirus. Le misure – con controlli capillari su gran parte del territorio da parte delle forze dell’ordine – sembrano essere state rispettate. Massima concessione, un barbecue in giardino – per chi ha potuto -, alla ricerca di un senso di normalità.