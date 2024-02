Terni: la discarica è nel condominio. «Degrado e indecenza»

Disagio e disappunto – oltre ad una situazione igienicamente discutibile – presso il condominio di via Lombardia 27, a Terni. La segnalazione è di alcuni residenti che lamentano l’abbandono di rifiuti ‘senza regole’ che lunedì ha visto anche la comparsa di una batteria per veicoli. «Per non parlare dei cumuli di sacchi che emanano anche un cattivo odore, trattandosi anche di rifiuti organici», aggiungono. L’area è condominiale e la richiesta, da parte di chi quotidianamente rispetta le regole, è di un intervento che possa portare ad una soluzione del problema. Nell’area, fra l’altro, insistono anche telecamere che potrebbero aver ripreso gli ‘autori’ dello scempio. «Non si tratta solo di decoro, è ormai una questione anche sanitaria».

Condividi questo articolo su