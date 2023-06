Terni: la Don Bosco Bosico primeggia al Trofeo d’Italia di Rimini

Bella affermazione per la società calcistica ‘Don Bosco Bosico’ di Terni, in particolare per la squadra dei 2014 che ha vinto – bissando il successo ottenuto lo scorso anno a Riccione – il Trofeo d’Italia che si è disputato nel weekend del 9-11 giugno a Rimini. In finale il team ternano ha superato la Milano Football Accademy per 6 a 1. Di seguito la rosa: Riccardo Capitò, Ascanio Marcelli, Umberto Perna, Christian Cascapera, Tommaso Fratini, Giovanni Gualberto, Tommaso Benvenuti, allenatore Marco Fratini. Al torneo, per la società Bosico, hanno partecipato in tutto 22 bambini con l’iscrizione di tre squadre: tutte hanno ben figurato, sotto la guida degli istruttori Fratini, Vincenzo Corradetti e Adolfo Masci.

