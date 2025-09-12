Un riconoscimento al merito e all’impegno nello studio. Giovedì 11 settembre, nella sala consiliare della Provincia di Terni, la sezione cittadina della Fidapa BPW Italy, guidata dalla presidente Ada Spadoni Urbani, ha consegnato sei borse di studio a studenti che si sono distinti per risultati eccellenti nell’anno scolastico 2024/25. «Il finanziamento dei premi è stato reso possibile grazie alla fondazione Carit, a seguito di un bando a cui la Fidapa ternana ha partecipato con successo».

I sei studenti premiati, Alessia Campili e Pietro Favoriti (licei Angeloni), Edoardo Quintili e Iuliia Melnychuk (Itp Casagrande-Cesi), Tommaso Santini (liceo scientifico Galilei) e Simone Domiziani (Itt Sangallo), sono stati scelti in base a un regolamento del 2019 che tiene conto del curriculum, delle valutazioni scolastiche (in gran parte al massimo) e, in alcuni casi, anche dell’impegno sociale.

Durante la cerimonia, la presidente Ada Spadoni Urbani ha sottolineato come la Fidapa, federazione che riunisce donne impegnate nelle arti, nelle professioni e negli affari, voglia valorizzare «la partecipazione e l’impegno che hanno permesso a questi ragazzi di raggiungere competenze elevate e risultati brillanti». Parole di apprezzamento sono arrivate anche da Viviana Altamura, assessore alla scuola e al welfare del Comune di Terni, che ha incoraggiato i ragazzi a proseguire con costanza i loro percorsi di crescita, ed Emiliano Strinati, presidente della fondazione Carit, che ha rimarcato come «i giovani siano il futuro della città» auspicando che, una volta laureati, possano mettere a disposizione le proprie competenze sul territorio.

La consegna delle borse, coordinata dalla vicepresidente Fidapa Maria Rita Chiassai, è avvenuta alla presenza di dirigenti e docenti degli istituti frequentati dagli studenti, che hanno espresso soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dai propri alunni. La cerimonia si è conclusa con le congratulazioni ai premiati e alle loro famiglie, e con l’augurio che possano «continuare a coltivare talento, competenze e passione, costruendo un futuro brillante».