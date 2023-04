Terni: la Lega ri-molla Latini e va su Masselli. «Unità decisiva per non perdere»

Unità della coalizione di centrodestra garantita, a Terni, dopo tanto penare. Anche la Lega, dopo lunghe riflessioni se sostenere o meno la candidatura di Orlando Masselli (FdI), ha sciolto i dubbi. Ad annunciarlo è una nota dello stesso partito, a firma del segretario regionale Virginio Caparvi: «La divisione interna al centrodestra che si è delineata in questi giorni – si legge – rischia di pregiudicare l’ottimo lavoro svolto a Terni in cinque anni di consiliatura dalla giunta Latini e di aprire il campo alle forze di sinistra che già in passato hanno condotto la città sul baratro del dissesto economico. Di fronte a questo scenario – osserva Caparvi – la Lega Umbria è convinta che il bene della città debba prevalere su altri tipi di considerazioni e che soltanto con un centrodestra compatto, sostenuto da tutte le forze politiche e liste civiche di area, si possa garantire a Terni un’amministrazione comunale stabile, duratura e in grado di ottenere quei risultati che occorrono al territorio. Crediamo nel lavoro svolto da Leonardo Latini e crediamo che avrebbe meritato una continuità che però al momento non è possibile conseguire se si vuole preservare l’unità della coalizione. La Lega Umbria ha deciso di condividere unitamente al centrodestra un percorso basato su valori e obiettivi comuni, che possa continuare a dare risposte ai cittadini ternani».

