Terni: «La linea 7 passa troppo poco rispetto alle esigenze»

Poche corse – una ogni ora circa – e qualche disagio per chi vorrebbe maggiore disponibilità da parte di BusItalia in alcuni servizi sul territorio: «Eppure l’incremento dei costi dei biglietti non abbiamo potuto fare altro che accettarlo». La protesta, questa volta, arriva da Campomicciolo e riguarda la linea urbana 7 degli autobus, a Terni. «La frequenza di passaggio, specie al mattino, è troppo bassa rispetto alle esigenze di questa zona e di tutte quelle che si trovano lungo il tragitto – lamenta un cittadino -. Aree della città che meritano maggiore attenzione». La disponibilità di corse da parte di BusItalia sarà ovviamente esito di stime e calcoli sui passeggeri che utilizzano la linea 7. Ma la richiesta – relativa ad alcune fasce orarie in particolare – ha la speranza di trovare ascolto e magari anche un’azione che vada incontro ai cittadini.

