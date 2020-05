Terni, la ‘neve’ dei pioppi prende fuoco

Condividi questo articolo su

















Primavera, periodo di ‘manine’ – così si chiamano in gergo i piumini dei pioppi – e, come in passato, anche di incendi legati proprio alla ‘neve’ di questi alberi che finisce per accumularsi e, ad esempio con un mozzicone di sigaretta, può prendere fuoco insieme alle sterpaglie circostanti. È accaduto venerdì pomeriggio all’altezza di ponte Romano, a Terni, con i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire nei pressi dell’ex Dicat per spegnere il principio d’incendio sviluppatosi e che, se non domato, si sarebbe potuto rivelare estremamente pericoloso. Per la vegetazione e anche per i passanti, visto che si tratta di uno dei punti più transitati della viabilità cittadina.