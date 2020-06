Terni, la passeggiata notturna del cinghiale all’ospedale

Non una novità, visto che la presenza di ungulato nella zona dell’ospedale di Terni era stata già registrata in passato. Ma certo, fa sempre un certo effetto vedere un grosso cinghiale a passeggio davanti al ‘Santa Maria’ o in mezzo alla rotatoria fra viale 8 Marzo e via Campomicciolo, dove ogni giorno passano centinaia di veicoli. È accaduto ad alcuni passanti – e c’è chi lo ha immortalato -, nella notte fra lunedì e martedì, intorno alle una. L’animale si è fatto il suo ‘giro’ in zona, complice il poco traffico, per poi sparire fra la vegetazione. Un ospite ormai fisso, si può dire, nella speranza che non crei mai problemi a persone e mezzi in transito.

Condividi questo articolo su