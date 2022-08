Terni, la piazzetta di Cospea accoglie Gabriele Cirilli

Teatro comico, commedia, cabaret, canzoni e monologhi. È tutto ciò che è previsto domenica sera – si inizia alle 21.30 – nella piazzetta adiacente il Cospea Village a Terni: è in arrivo lo spettacolo ‘Duepuntozero’ di Gabriele Cirilli, umorista e cabarretista abruzzese noto in particolar modo per le sue partecipazioni a Zelig nei primi anni ’00 e, più di recente, al programma Tale e quale show. Spettacolo gratuito.

Il ritorno

Cirilli porterà in scena situazioni e personaggi che fanno parte della sua vita e che prenderanno corpo all’interno di monologhi e racconti: «Lo spettacolo di Gabriele Cirilli – le parole di Luisella Merli, direttrice del Cospea –, mattatore della risata che ha saputo conquistare il grande pubblico, rappresenta per noi il ritorno agli spettacoli estivi fissi, quindi ad una ‘normalità’ riconquistata. Abbiamo voluto regalare questo momento di spensieratezza e risate ai nostri affezionati clienti e festeggiare così il compleanno insieme a loro».