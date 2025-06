Dalle prime ore di martedì mattina, è scattata a Terni quella che la questura cittadina – in una nota – definisce «una articolata operazione di polizia giudiziaria» condotta dalla aquadra Mobile, coordinata dal Servizio centrale operativse, con il supporto di unità cinofile antidroga e antiesplosivi e di personale di rinforzo, per eseguire 21 misure cautelari emesse dal gip di Terni Chiara Mastracchio, su richiesta del pm Giorgio Panucci. Si tratta in particolare di 9 custodie in carcere, 8 ai domiciliari e 4 divieti di dimora a Terni con obbligo di firma.

«Destinatari di queste misure – spiega la polizia di Stato – sono cittadini italiani e nord-africani, gravemente indiziati di aver concorso nel traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti quali eroina, cocaina e hashish, tutti ricollegabili ad un unico sodalizio criminale operante a Terni, dove si era radicato». Alle 12 misure cautelari si aggiungono anche perquisizioni a carico di altre dieci persone, indagate a piede libero. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nella conferenza stampa convocata per martedì alle ore 17 presso la questura di Terni. In aggiornamento

IL VIDEO DIFFUSO DALLA POLIZIA DI STATO