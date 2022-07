Terni, la pulizia del verde ed i rifiuti a bordo strada: «Perché lasciare tutto così?»

Di segnalazioni del genere ce ne sono diverse e riguardano varie parti del territorio. In particolare in questa situazione si parla della strada di collegamento tra Papigno e Marmore e l’area di Terni nord: focus su rifiuti, pulizia del verde e ciò che resta, vale a dire un bel po’ di materiale a vista che di certo non regala un bello spettacolo da vedere. «Perché lasciare tutto così allora dopo aver sistemato? Non si può portare via il materiale che salta fuori invece di lasciarlo in quei punti?». In effetti di contesti del genere se ne vedono abbastanza in giro. Certo è che l’inciviltà continua a regnare sovrana.

