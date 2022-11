Terni, la Questura si colora di arancione per dire ‘no’ alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per la campagna permanente della polizia di Stato ‘Questo non è amore’, nel corso della giornata del 25 novembre gli agenti di polizia della Questura di Terni sono stati presenti per le vie del centro cittadino distribuendo materiale informativo con i numeri utili, norme giuridiche e linee guida di comportamenti da adottare in caso i reati afferenti la violenza contro le donne. Il questore Bruno Failla, inoltre, venerdì mattina è intervenuto al caffè letterario della Biblioteca comunale nel corso della conferenza organizzata dall’associazione Soroptimist international club, riguardo questo fenomeno. Infine nel tardo pomeriggio la Questura ha aderito all’iniziativa promossa da ‘UN Women’ (ente delle Nazioni Unite per l’eguaglianza di genere) e supportata dall’associazione Soroptimist international Italia, illuminando la propria sede di arancione, colore simbolo di un futuro senza violenza. Oltre al questore Bruno Failla, erano presenti la presidente del Soroptimist club di Terni, l’avvocato Stefania Capponi e l’attore Stefano de Majo in una performance teatrale, di cui è autore e interprete.

