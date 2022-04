Terni, la ruota delle polemiche in piazza della Repubblica quasi pronta – Fotogallery

Le polemiche a Terni non mancano – salvo rare eccezioni – praticamente su niente. Sia per questioni serie (aumento costo della vita per bollette e beni di prima necessità, Taric, sanità, attività commerciali in affanno ecc., d’altronde è innegabile che ci sia più di qualche problema su questi temi) che per argomenti di secondo piano, come ad esempio l’installazione della maxi ruota panoramica da 82 tonnellate e 34 metri di diametro in piazza della Repubblica. Di certo l’impatto non è minimale e ora che la struttura è quasi ultimata il contesto generale per il posizionamento è più evidente. Sabato – era previsto anche per piazza Tacito – il debutto.

