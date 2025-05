‘Noi siamo la Belinda!’, l’ultima opera della scrittrice ternana Patrizia Fortunati, vincitrice del Premio di letteratura sportiva Gianni Mura, sezione fuoriclasse, ha aperto le iniziative dedicate ai bambini e alle scuole al Salone internazionale del libro di Torino.

«Venerdì mattina – racconta Patrizia Fortunati – nella sala Olimpica io e la Belinda abbiamo incontrato i nostri lettori. Un incontro bello, partecipato, con i bambini che hanno fatto tantissime domande». Inoltre, per il ‘Maggio dei libri’, «con l’assessore alla scuola del Comune di Terni, Viviana Altamura, il 5 maggio in Bct abbiamo incontrato alcune classi delle scuole medie e il 9, presso il Centro sportivo di Acquasparta, c’è stato un incontro organizzato dall’associazione BottegArt in collaborazione con la Biblioteca comunale di accoglienza». Ma non finisce qui, spiega in conclusione la scrittrice, «perché lunedì 19 maggio sarò in due scuole primarie di Perugia e nel pomeriggio ad Assisi. Ultimo impegno della Belinda per questo mese, il 26 maggio alla ‘Rassegna Didiario – Suggeritore di libri’, in provincia di Bari».