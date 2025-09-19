Successo giovedì pomeriggio in Bct, a Terni, per la presentazione della silloge poetica ‘Eppure esploro la fioritura dei ciliegi’ di Gabriela Silenzi e Diana Brodoloni, pubblicata da Bertoni Editore. L’evento, patrocinato dall’associazione Guntenberg, ha accolto l’interesse del pubblico, intervenuto per ascoltare le due poetesse nella declamazione dei loro dittici. Versi profondi, metafore originali, parole potenti lette con voci delicate hanno raccontato l’animo umano nella sua inquietudine e capacità ‘di ogni volta risalire’ per citare un verso. In un periodo così buio della nostra storia recente, il messaggio del libro è racchiuso nella metafora della fioritura: continuare a cercare la bellezza e la rinascita.

