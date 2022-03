Una partenza decisamente particolare per la 57° Tirreno-Adriatico. Giovedì mattina, poco prima delle 12, è scattata dalla cascata delle Marmore la 4° tappa della corsa dei due mari: presentazione dei ciclisti in piazzale Byron e start in direzione Abruzzo. Non pochi i professionisti che hanno scattato foto al sito turistico.

