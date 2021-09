Terni, la zona nord della città perde un’altra banca

Il piano di ristrutturazione 2017-2021 contiene gli impegni chiari che il Gruppo ha assunto anche di fronte alle autorità dell’Unione Europea ed ora il Monte dei Paschi di Siena dovrà procedere alla chiusura – la cui tempistica non è ancora chiara, si stima entro il 2021 – di altre 50 filiali sul territorio nazionale. Fra queste c’è anche quella di via del Rivo a Terni, quartiere – l’area nord cittadina – che ha già visto la chiusura di altri sportelli bancari e che ora si trova a dover fare i conti con un’altra ‘perdita’ di servizi. Le risorse, in termini di personale, dovrebbero essere riallocate all’interno della rete MPS, e quindi non sono previsti esuberi, mentre per ciò che attiene i servizi, il Gruppo spiega che «analogamente a quanto già successo in precedenza, in ottica di contenimento degli effetti della manovra, per alcune filiali è stata prevista la migrazione dei rapporti verso due filiali incorporanti».

