La «realizzazione di uno spazio polifunzionale con sede a Borgo Bovio, come laboratorio adolescenza, e servizi per gli adolescenti». Questo l’obiettivo principale del progetto ‘Desteenazione-Desideri in azione’ in arrivo a Terni e del quale si parla da metà 2024: la dirigente al welfare, Donatella Accardo, ha firmato l’indizione della gara europea che vale un bel po’ di denaro. La base d’asta è quantificata in 2,2 milioni di euro e l’aggiudicazione ci sarà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In ballo una ‘comunità adolescenti’ con costituzione di spazi multifunzionali di esperienza e l’erogazione di servizi integrativi. Cio è possibile grazie al finanziamento ammesso – riguarda la zona sociale 10 – da 3,1 milioni di euro, ottenuto dal Comune di Terni: «Potrà fornire risposte concrete per una fascia di giovani e giovanissimi tra gli 11 e i 21 anni (12.549 nell’intero territorio dell’Ats di cui 10.445 nel Comune di Terni) con interventi a carattere preventivo-promozionale e fortemente educativo con una specifica attenzione alle situazioni di disagio giovanile», viene specificato.

Ci sarà anche la costituzione di un équipe di esperti e di operatori con il coinvolgimento di 25 professionisti. Di mezzo ci saranno anche la Usl Umbria 2 e l’ufficio scolastico regionale. Diverse le linee di intervento impostate: aggregazione/accompagnamento socio-educativo ed educativo di strada, azioni educative per la prevenzione dell’abbandono scolastico, accompagnamento e supporto alle figure genitoriali, accompagnamento psicologico e promozione dell’intelligenza emotiva, tirocini di inclusione e allestimento dello spazio multifunzionale di esperienza. Un ‘pacchetto’ da oltre 3 milioni di euro.

Il mirino è puntato sulla ‘Casa delle musiche’, di recente riqualificato con fondi del Pnrr. Tre le figure dell’ente che hanno in mano la partita: oltre alla Accardo, ci sono la responsabile unica di progetto Erminia Bonini (funzionaria con elevata qualificazione) e la direttrice dell’esecuzione del contratto Laura Piersanti, funzionaria pedagogica e coordinatrice strategica progettuale. Entrambe sono della direzione welfare. La durata è di 30 mesi e per l’appalto c’è l’applicazione della procedura accelerata (articolo 71 codice dei contratti pubblici): quindici giorni per presentare le offerte. Motivo? La necessità di rispettare il cronoprogramma e la rendicontazione successiva.