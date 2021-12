Terni, ladri in casa a borgo Rivo: messi in fuga dall’allarme

Ladri in azione nella tarda mattinata di lunedì presso un’abitazione di via Toscanini, nella zona di borgo Rivo a Terni. Intorno alle ore 12.20 l’allarme antifurto presente nella casa – una villetta – ha iniziato a suonare e i residenti, a cui è giunto il segnale, sono rientrati per capire cosa fosse accaduto. Ignoti (di cui non c’era già più traccia) si erano introdotti da un finestrone, ‘puntando’ subito la camera da letto e i cassetti del comò, messi a soqquadro: il bottino è in corso di quantificazione. I malviventi, con l’allarme che ha iniziato a suonare appena sono entrati nell’abitazione, non avrebbero avuto molto tempo per agire, giusto qualche minuto. Sul posto si sono portati i carabinieri di Terni per gli accertamenti del caso e non è escluso che vengano valutate anche le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza presenti in zona.

