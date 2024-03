Terni: ladro in azione nel negozio di fiori. Le immagini per indagare

Furto nella serata di mercoledì ai danni del negozio ‘I Fiori di Città Giardino’ in via Lungonera Savoia, a Terni. Ad accorgersi dell’accaduto è stata la titolare quando giovedì mattina, intorno alle ore otto, è andata ad aprire l’attività. La serranda era abbassata – il ladro ha avuto la cura di richiuderla per ‘nascondere’ quanto compiuto – ma la porta di ingresso era chiaramente rotta. Il bottino è fatto di contanti – un centinaio di euro di fondo cassa -, un amplificatore bluetooth e – ironia della sorte – dei corni rossi messi accanto all’ingresso della proprietaria, il giorno dell’inaugurazione, a mo’ di portafortuna. Ad entrare in azione sarebbe stato un solo soggetto che le telecamere interne del locale – la videosorveglianza installata dalla stessa titolare – avrebbero ripreso. Elementi destinati a finire al vaglio delle forze dell’ordine, già intervenute sul posto con personale della squadra Volante di Terni e in attesa di ricevere la denuncia sull’accaduto. Anche in questo caso, come in molti altri relativi ad esercenti del Ternano, il danno è più significativo dell’ammanco. «Di sera – dice la proprietaria del negozio – ho spesso paura a passare in questa zona, Lungonera, Città Giardino. Fra scarsa illuminazione e mancanza di telecamere, soggetti non proprio raccomandabili e le tante che si sentono, sentirsi sicuri è un’impresa».

Videosorveglianza a Terni: il vice sindaco fa il punto

Sul tema telecamere, interviene il vice sindaco di Terni, Riccardo Corridore, con una nota: «Da luglio 2023 sono state installate 15 nuove telecamere, in particolare nelle aree della delegazione di via Puglie, di largo Atleti Azzurri d’Italia, del parco via del Tordo, della rotonda stadio-palasport, del piazzale dei Poeti, del piazzale Marinai d’Italia, di Piediluco, di piazza San Giovanni Decollato, della Passeggiata, della passerella della stazione compresa l’area del parcheggio. La direzione servizi digitali, che ringrazio per la sua attività, per le implementazioni ha utilizzato anche risorse interne e forniture già in essere. Sempre la direzione servizi digitali – prosegue Corridore – ha già fatto l’affidamento per l’attivazione di altre 7 telecamere che andranno a coprire o integrare le zone di corso Tacito, piazza Dalmazia, parco Via Magenta, strada Achille Grandi, parco Borgo Bovio, viale Brin. Importante anche la risposta di sicurezza per i parchi cittadini. E’ in corso la gara per l’attivazione di 32 strumenti di videosorveglianza che riguarda i parchi cittadini: la Passeggiata, parco Ciaurro, parco Le Grazie, parco via Martiri della Libertà, parco viale Luigi Campo Fregoso, area verde viale Brenta, parco via Mola di Bernardo, parco Viale Trento ‘Emanuela Loi’, parco I Campacci a Marmore. Il progetto parchi – osserva il vice sindaco – ha un valore complessivo di oltre 135 mila euro, finanziato per 105 mila euro tramite la partecipazione ad un bando del ministero dell’Interno e con 30 mila euro con fondi dell’ente. Si prevede il completamento entro questa estate. Le altre telecamere e la nuova centrale operativa della Guardia di finanza sono state realizzate grazie ai fondi del ‘Patto Terni città sicura’ che prevedevano un investimento di 57 mila euro e a fondi interni dell’ente per circa 20 mila euro. II questi primi otto mesi – conclude Corridore – il numero delle telecamere attive o in via di attivazione si incrementa dunque in maniera significativa. Si tratta di una risposta concreta di questa amministrazione comunale ai problemi di sicurezza che sono stati evidenziati in più circostanze e che riguardano in particolare i parchi cittadini che fino ad ora ne erano pressoché sprovvisti».