Terni: l’affido, una scelta d’amore. Lions a convegno sul tema

‘Affido, una scelta d’amore senza confini’: questo il titolo del convegno che si è tenuto giovedì all’hotel Garden di Terni e che, organizzato dai club Lions Terni Host, Perugia Centenario, Valnerina, Narni, San Valentino, Interamna e San Gemini Terni dei Naharti, ha visto la presenza – oltre che di un numeroso pubblico – di relatori qualificati che hanno trattato, ciascuno dal proprio punto di vista, il tema che è anche di rilievo nazionale per il Lions. Dopo l’introduzione iniziale dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Terni, Cristiano Ceccotti, è stata la volta di Michela Ferraresi (Rete Speranza, referente adozioni internazionali in Bielorussia) che ha parlato del ruolo delle famiglie e dei territori, di Fabrizio Pacifici (presidente Ong Aiutiamoli a Vivere) che ha trattato il tema dell’accoglienza temporanea terapeutica dei minori bielorussi, di Marina Brinchi (psicologa e psicoterapeuta, già dirigente del Ssn, docente presso le scuole di formazione riconosciute dal Miur) che ha parlato dell’accoglienza finalizzata all’adozione e Margarita Soledad Assettati (Asl Toscana nord-ovest, Comune di Livorno) che ha riflettuto sulla cultura dell’affido familiare come sfida da vincere. Al termine del convegno, che ha toccato in maniera appropriata un tema di assoluta rilevanza e delicatezza, si è svolta la cena conviviale Lions che, organizzata dal Lions Club Terni Host e dal suo presidente Paolo Alunni Pistoli, ha rappresentato un momento di unione nello spirito lionistico e nel segno del motto ‘we serve’.

Condividi questo articolo su