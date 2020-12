Il gesto dei dipendenti Ast per aiutare le persone più bisognose

Generi alimentari di prima necessità per aiutare le persone bisognose – più di 4.500 – di Terni, Narni e Amelia. Un gesto solidale che parte da una nuova iniziativa dei dipendenti Ast: in tanti hanno deciso di devolvere parte del premio Thyssenkrupp, ricevuto per il miglioramento degli standard di sicurezza sul lavoro, all’Associazione banco alimentare dell’Umbria onlus.

L’associazione promuove il recupero delle eccedenze alimentari e la redistribuzione alle strutture caritative che svolgono attività assistenziale verso le persone più indigenti. Ora, grazie alla donazione di numerosi dipendenti Ast, potrà consegnare prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta, zucchero e biscotti a tutti coloro che aiutano e assistono oltre 4.500 persone del territorio tenano, narnese e amerino. Non è la prima volta che i lavoratori di Acciai Speciali Terni si muovono per iniziative del genere: nel pieno della pandemia avevano contribuito alla realizzazione del cinema in pediatria e acquistato un ecografo – in pieno lockdown, a marzo – portatile per l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’.