Terni, tris di donazioni per il ‘Santa Maria’

Giornata comunque positiva quella di martedì all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni che, in una fase così complicata, si è arricchito di importanti dotazioni grazie alla genorosità di enti, privati e singoli soggetti. Dalla Fondazione Carit alla Ternana Calcio, fino agli operai di Acciai Speciali Terni. Si tratta di due ecografi ed un ventilatore artificiale. I primi sono stati donati dalla Fondazione Carit – 63.400 euro il costo, sostenuto con la maxi donazione da un milione di euro di palazzo Montani Leoni – e dai lavoratori di Ast: gesti ‘della’ e ‘per’ la città. La Ternana Calcio invece, con un viaggio a Pomezia scortato da una pattuglia messa a disposizione dalla questura di Terni, ha consegnato martedì al ‘Santa Maria’ il ventilatore che andrà a rinforzare la dotazione in un periodo così critico. Protagonista del ‘blitz’ nel Lazio, il vice presidente Tagliavento. Prosegue così il lavoro della macchina organizzativa messa in piedi dai vertici del nosocomio e che vede impegnati la dottoressa Rita Commissari – primario di anestesia/rianimazione – e Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali.

