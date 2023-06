Terni: l’America di David Bowie negli scatti di Steve Schapiro – Fotogallery

LE FOTO

di Fra.Tor.

Settanta scatti per raccontare del sodalizio personale, umano e artistico tra l’acclamata pop star David Bowie e il fotoreporter americano Steve Schapiro che, attraverso la sua fotocamera, ha testimoniato la società americana della seconda metà del secolo scorso. La mostra ‘David Bowie/Steve Schapiro – America. Sogni. Diritti’ – prodotta dalla cooperativa Le Macchine Celibi, a cura di Ono Arte e con il contributo della fondazione Carit – è stata inaugurata giovedì 29 giugno al Caos e sarà visitabile fino al 15 ottobre, dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Nella Project Room Ronchini del Caos, inoltre, verrà proiettato un documentario, ‘An Eye On American Icons’, nel quale sono raccolti filmati d’archivio degli eventi storici documentati dal fotografo, riprese e spezzoni dei set dei film per i quali ha lavorato, testimonianze di alcuni attori come Jodie Foster e Dustin Hoffman.