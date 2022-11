Terni: l’Ancri rinnova il consiglio direttivo

Assemblea nella giornata di domenica, alla presenza del presidente nazionale Tommaso Bove, per l’Ancri di Terni, l’associazione che raccoglie i Cavalieri al Merito della Repubblica italiana. Durante i lavori è stato eletto il nuovo consiglio, in carica per i prossimi quattro anni. Alla presidenza dell’Ancri ternana è stato confermato Enrico Carletti che comporrà il consiglio insieme a Pietro Federico (vice presidente), Natascia Ciculi (tesoriere), Alessandro Anasetti (segretario), Gianni Fabrizi (rapporti con la stampa), Fabio Gigli (rapporti con le istituzioni), Luciano Lappa, Angelo Fortunati (delega alla cultura e alla legalità).

Condividi questo articolo su