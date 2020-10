Terni, l’Anpi onora la memoria di chi ha combattuto

Nei giorni scorsi l’Anpi provinciale di Terni ha provveduto a far ripulire la tomba in cui riposano alcuni partigiani presso il cimitero di Papigno e la targa posta in piazza Solferino a Terni, a ricordo della partenza dei 300 volontari che il 2 febbraio 1945 andarono a combattere nella ‘Divisione Cremona’ del ricostituito Esercito Italiano contro i nazi-fascisti. «Abbiamo fatto ciò – spiegano dal comitato di Terni dell’Anpi – perchè crediamo sia giusto ricordare ed onorare chi si è opposto a vent’anni di dittatura fascista e poi ha combattuto con le armi contro i fascisti ed i tedeschi per ridare la libertà all’Italia. Di questo risultato vogliamo ringraziare i compagni Enrico Piersanti, Sandro Piccinini e Sandro Di Patrizi che si sono impegnati in prima persona».

