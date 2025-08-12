di S.F.

Largo Cairoli, tempo di rinterri. In attesa del II stralcio – il lavoro più rilevante dell’intera procedura da 2 milioni di euro con fondi del Piano periferie – c’è l’affidamento da poco più di 17 mila euro per ripulitura del cantiere, protezione muri e rinterri: se ne occuperà la Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo.

VIDEO – LARGO CAIROLI PRIMA DELL’AVVIO DEL II STRALCIO

Ciò avviene perché gli scavi archeologici nell’area C (in foto, sarà interessata dal III stralcio) sono conclusi: «In accordo con la soprintendenza, occorre proteggere con tessuto non tessuto le murature rinvenute e rinterrare parte delle aree». Richiesta di preventivo per le opere di protezione e rinterro delle aree archeologiche e semaforo verde per la ditta con sede a Spoleto. Firma il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini dopo il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento, il funzionario con elevata qualificazione Carlo Fioretti.