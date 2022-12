Terni, l’Arma ‘premia’ i suoi militari

Giornata di belle soddisfazioni, quella di lunedì, alla caserma dell’Arma di via Radice, a Terni, dove il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Davide Milano, ha consegnato ad alcuni militari (in servizio ed in congedo) alcuni riconoscimenti relativi al servizio prestato e ai risultati conseguiti.

I ‘premiati’

Il maggiore (ora in congedo) Enrico Salotti, già comandante del Nucleo informativo del Reparto operativo di Terni, ha ottenuto la croce per anzianità di servizio per i 40 anni effettivi di lavoro prestati nell’Arma. Allo stesso modo anche il capitano Francesco Caccetta, comandante in sede vacante del Nucleo investigativo, e il tenente Giovanni Toschi, comandante della sezione Radiomobile di Terni, hanno ottenuto un identico riconoscimento. Il maresciallo maggiore Gabriele Stroppa, addetto al Nucleo investigativo del Reparto operativo, ha invece ottenuto un compiacimento del comandante provinciale per «l’elevata professionalità, l’acume e il non comune senso del dovere dimostrati». Libero dal servizio, ha infatti individuato e arrestato un extracomunitario sul quale pendeva un ordine di carcerazione per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio.