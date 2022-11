Terni, l’Ater prova a far cassa con ‘pezzi’ dell’ex convento di San Pietro

di S.F.

Una superficie lorda complessiva da 326 metri quadrati per un prezzo base di cessione da 220 mila euro. Non spiccioli. Ater Umbria ci prova: l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale ha avviato una curiosa procedura per tentare di alienare alcune porzioni dell’ex convento di San Pietro, in pieno centro, lungo via Barnaba Manassei. L’avviso pubblico arriva in seguito alla deliberazione del Cda dello scorso 12 ottobre.

QUALI SONO LE PORZIONI IMMOBILIARI COINVOLTE

Il tentativo

I piani coinvolti sono tutti: in ballo ci sono sei porzioni da un minimo di 20,34 mq ad un massimo di 95,25. In due casi si tratta di terrazzi: «Al piano terra è presente il complesso scolastico – ricorda Ater nell’avviso – ‘Mazzini’ e alcuni locali di proprietà del Comune di Terni, quest’ultimi attualmente in disuso. Nella restante parte del primo e secondo piano Ater Umbria sta attuando un intervento di recupero per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Allo stato attuale le parti oggetto di cessione, si presentano al grezzo, prive di finiture interne (tramezzi, intonaci, massetti, pavimenti, impianti ed infissi) e con opere di adeguamento strutturale in parte da eseguire». Di mezzo c’è anche il vincolo culturale cui è sottoposto l’ex convento. «Le porzioni immobiliari oggetto di cessione sono altresì gravate del vincolo di destinazione ad edilizia residenziale pubblica». Le offerte potranno essere solo in aumento con scadenza fissata al 27 dicembre. Il responsabile del procedimento è l’architetto Marco Larini.