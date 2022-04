Terni, Laura ‘dipinge’ col fuoco e sogna uno studio tutto suo

di Fra.Tor.

Si chiama pirografia ed è una tecnica antica di scrittura col fuoco. A Terni ad usarla è Laura Petrocchi, una giovane artista che realizza delle opere bruciandole a mano sul legno.

La pirografia

Laura si è diplomata all’istituto d’arte e poi laureata in psicologia clinica. Solo negli anni, però, ha scoperto di sapersi cimentare in questa tecnica grazie ad un pirografo che le è stato prestato da un amico. Ora le sue opere le realizza grazie allo strumento che le è stato regalato dal nonno. «La tecnica è semplice – racconta Laura – grazie ad uno strumento collegato alla presa elettrica si converte l’energia in calore e con una punta in ferro si incide il legno. Appaiono così sfumature bruciate che hanno colorazione naturale. A Laura piacerebbe aprire «uno studio artistico dove realizzare opere su commissione e sviluppare magari dei laboratori. Per ora, essendo questa una tecnica originale e poco conosciuta, mi accontento di portarla a conoscenza grazie alle pagine social, ‘Laura’s Pyro’, dove carico le foto delle opere che realizzo».