Terni, lavori stradali in via Narni: cambia la viabilità. Le modifiche

Cambiamenti in arrivo in via Narni, a Terni, per i lavori di riqualificazione del manto stradale. La partenza dell’opera di recupero funzionale è prevista per la prossima settimana come annunciato dal vicesindaco Benedetta Salvati.

Le due fasi

Due le fasi previste per l’intervento: la prima dal confine con Narni all’incrocio con strada di Sabbione (la rotatoria di fronte alla caserma dei carabinieri della stazione di Collescipoli), la seconda dalla rotonda fino in via Alfonsine. «I lavori – viene sottolineato – sono finalizzati al ripristino della sicurezza per la circolazione tramite rimozione dell’esistente strato di usura in asfalto che presenta un quadro di lesioni non più consono all’elevato traffico a cui è sottoposto, ed alla realizzazione di un nuovo strato in conglomerato bituminoso. Nei tratti ove la strada presenta criticità strutturali (cedimenti, ormaie, raveling etc), maggiormente concentrate nella porzione ovest della strada, verranno recuperati anche gli strati fondali».

Viabilità, le modifiche e le deviazioni

Durante la prima fase «i lavori interesseranno una corsia alla volta e per evitare l’istituzione di un senso unico alternato e limitare i disagi rilevato alla circolazione, il traffico proveniente da Terni verrà deviato su strada di Sabbione, strada delle Campore, via dei Confini e poi di nuovo su via Narni; i veicoli provenienti da Narni potranno percorrere senza limitazioni, la stessa via Narni dato che i lavori interesseranno una corsia alla volta. Ai residenti nelle strade caratterizzate da toponimi dedicati ai fiumi italiani, non sarà consentita l’immissione su via Narni per evitare potenziali accumuli di veicoli. L’uscita dalla zona potrà avvenire dalla strada che immette su strada di Sabbione. Per garantire il percorso alternativo, il tratto di strada delle Campore già interessato da provvedimenti limitativi della circolazione, sarà interessata da inversione temporanea del senso di marcia con uscita su strada dei Confini».

La pazienza ed i disagi

In definitiva ci sarà più di qualche problema: «Gli inevitabili disagi – continua la Salvati – che purtroppo dovrete sopportare sono poca cosa rispetto al risultato che otterremo. Ricordo infatti che via Narni costituisce una dei maggiori assi stradali e collega la città con gli aggregati abitativi periferici, con la vasta area industriale e artigianale di Sabbione/Maratta, con le aree sub-urbane agricole, con il territorio comunale di Narni. Una strada quindi che, strategicamente, contribuisce al mantenimento ed allo sviluppo di uno dei motori economici e produttivi di Terni e che è a servizio dei comparti cittadini periferici densamente popolati». I fondi per la riqualificazione arrivano dalla Regione.