Terni, lavori su rete idrica borgo Rivo: possibili disagi

Lavori di manutenzione sulla rete idrica in arrivo a borgo Rivo con possibile mancanza di acqua per alcune ore. Ne dà notizia la Sii: sono in programma dalle 22.30 di mercoledì alle 4 di giovedì mattina, 28 ottobre. L’area interessata è quella di borgo Rivo.

Dove

Il cantiere interesserà Via Pietrara, Via Pozzo Saraceno, Via Macinarotta, Via Vivaldi, Via Scarlatti, Via Toscanini, Via Casella, Via del Crociere, Via del Cormorano, Via della Capinera, Via Mascagni, Via del Cerqueto, Via Donizetti, Via Pizzetti, Via del Tordo, Via del Germano, Via dei Colombi, Via dell’Usignolo, Via della Rondine, Via del Pellicano, Via del Nibbio, Via del Gabbiano, Via del Falco, Via del Cigno, Via del Cardellino, Via dell’Airone, Via del Fagiano, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via della Castellina, Via Ponte le Cave, Via del Centenario (fino ad incrocio di Via Ialenti), Strada di Colleluna, Strada di Collerolletta, Via dell’Arsenale, Via del Rivo (fino ad incrocio con Via del Brecciaiolo), Via dei Colli, Via Respighi, Via Casagrande, Via Ialenti e zone limitrofe.

I possibili problemi

«A tal proposito – viene sottolineato – si evidenzia che sarà cura della Sii Scpa effettuare gli avvisi alla popolazione attraverso la procedura ordinaria oltreché effettuare gli avvisi porta a porta. Durante gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile».