‘Lavoro cittadinanza’ a Terni: c’è l’avviso pubblico. In ballo 25 tirocini per 450 euro

C’è la firma della dirigente al welfare Donatella Accardo sull’avviso pubblico per l’attivazione di 25 percorsi di tirocinio extra-curricolare a Terni. Si tratta del cosiddetto ‘lavoro di cittadinanza’ e, come riepiloga nel documento, ha l’obiettivo di «sostenere le fasce deboli e le persone a rischio povertà, residenti nel Comune di Terni, attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e socio-lavorativa». Chi può presentare domanda? Coloro – per tutti i requisiti rimandiamo all’atto integrale – che hanno tra i 29 ed i 64 anni anni con attestazione Isee famigliare in corso di validità non superiore a 9.360 euro. Il progetto prevede un impegno settimanale di 20 ore con indennità di partecipazione pari a 450 euro lorde al mese e comprensive di Irap. Durata? Sei mesi, rinnovabile per lo stesso periodo. La responsabile del procedimento è la posizione di elevata qualificazione Neida Finistauri: «La direzione welfare, previa verifica dei requisiti necessari per l’accesso alla misura, procederà all’istruttoria formale delle domande pervenute in base all’ordine cronologico di ricezione». La spesa complessiva a carico del Comune è di 135 mila euro e, in generale, è per sperimentare supporto «alle fasce deboli della popolazione, ivi compresi coloro che hanno perso il beneficio del RdC e non possono accedere ad altre misure». Scadenza per l’invio fissata a fine agosto.

L’AVVISO PUBBLICO PER IL ‘LAVORO DI CITTADINANZA’ – LEGGI