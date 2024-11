Terni: le ex commesse di Giusy Calzature di nuovo tutte insieme

Non solo scuole ed ex compagni, le rimpatriate sono anche di chi ha condiviso una vita di lavoro e amicizia. È il caso delle ex commesse dello storico negozio Giusy Calzature di Terni che si sono ritrovate dopo diversi anni: «Ad organizzare questa réunion – spiegano – è stata la nostra collega Annarita e la figlia di Giusy, Barbara. È stata una serata all’insegna di ricordi e aneddoti e in tutto ciò, comunque, mancava una presenza importante: il marito di Giusy, Giancarlo Castagnino, che purtroppo è mancato. Ma siamo sicure che da lassù stava ridendo con noi».

